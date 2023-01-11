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В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине

13:03
  • среда
  • 11 января 2023

Анкара "имеет свои обязательства", сообщил Песков

Кремль отслеживает ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022 года поставляет Киеву кассетные боеприпасы.

На данный момент трудно говорить о достоверности подобных сообщений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сообщил он.

Песков напомнил, что Анкара поставляет Киеву беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Он объяснил, что Турция, как член НАТО, "имеет свои обязательства".

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца.

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