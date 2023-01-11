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ВС России освободили поселок Подгородное под Соледаром

12:55
  • среда
  • 11 января 2023

Российские силы перерезают пути снабжения ВСУ

ВС России освободили поселок Подгородное под Соледаром. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

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"По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — сообщил штаб в Telegram.

Поселок расположен в пригороде Артемовска, к югу от Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее пояснил, что освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта украинских боевиков.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" взяли под контроль Соледар. Город находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск, украинские военные возвели здесь мощные укрепления.

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