Российские силы перерезают пути снабжения ВСУ

ВС России освободили поселок Подгородное под Соледаром. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — сообщил штаб в Telegram.

Поселок расположен в пригороде Артемовска, к югу от Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее пояснил, что освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта украинских боевиков.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" взяли под контроль Соледар. Город находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск, украинские военные возвели здесь мощные укрепления.

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