Российские истребители сбили украинский Су-27 в небе над ДНР

В ЛНР уничтожено четыре диверсионные группы и 90 боевиков ВСУ

ВКС России сбили украинский Су-27 в зоне СВО. Кроме того, за сутки в ЛНР ликвидировано четыре диверсионно-разведывательные группы и до 90 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - заявил генерал на брифинге.

Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации поражены подразделения 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Конашенков добавил, что в районах населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

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