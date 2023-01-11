Москалькова обсудила с омбудсменом Украины пропавших российских военнослужащих

Найдены 22 человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом местонахождение пропавших российских военнослужащих.

"Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену", - заявила она в ходе трехсторонней встречи омбудсменов Турции, России и Украины, которая проходит в Анкаре.

Лубинец со своей стороны провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих, передает ТАСС.

Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой", - уточнила российский омбудсмен.

Москалькова отметила, что регулярно контактирует с украинским коллегой. Омбудсмены обмениваются списками без вести пропавших и оказывают друг другу помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата.

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