Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Ракам следует прислушаться к себе, а Водолеям - посвятить день движению

Овны

Ловите момент: сегодня отличный день, когда энергии будет хватать на новое дело или рывок вперед. Делайте то, что давно откладывали, пришло время действовать!

Тельцы

Удачные переговоры, выгодная сделка, повышение вашего прайса, новый оффер - Марс открывает перед вами пути к финансовой цели. Вперед, самый трудолюбивый знак!

Близнецы

Марс в вашем знаке наконец закончил ретропаузу и рванул вперед. Вместе с ним сдвинутся с места все ваши личные дела - энергии будет хватать, беритесь за дела.

Раки

Прислушайтесь к себе сегодня и определите, что вас больше всего беспокоит, а что приносит радость и счастье. Это позволит принять в скором будущем верные решения.

Львы

Ваши посты и фотографии будут лайкать, а слова -цитировать. Начинается прекрасное время для самопродвижения и новых вдохновляющих коллективных проектов.

Девы

Карьеристам стоит сосредоточиться и сделать рывок. Успех на работе ждет самых смелых, решительных и активных - их заслуги заметят и высоко оценят.

Весы

Покупайте новые курсы, ищите занятия по душе: начинается удачное время для учебы. Юристам, нотариусам, переводчикам также скоро начнет везти.

Скорпионы

Если вы хотите достичь успеха в финансовых вопросах, не афишируйте свои действия. Деньги любят тишину, но и активность, упорство, трудолюбие тоже уважают.

Стрельцы

Сегодня вы будете флиртовать и строить глазки. Даже если вы давно состоите в браке, игривое общение с партнером принесет вам обоим удовольствие.

Козероги

Настал тот самый день, когда звезды готовы оказать максимальную поддержку на работе. Вас могут повысить или изменить обязанности, что, конечно же, порадует.

Водолеи

Посвятите день приятным занятиям, связанным с движением: танцуйте, ходите пешком, занимайтесь йогой или фитнесом. Это принесет огромное наслаждение и пользу.

Рыбы

Удачный день для начала ремонта, переезда, перестановки в доме. Все, что вы будете делать с желанием и огоньком, получится отлично при поддержке Марса.

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