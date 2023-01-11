На Урале нашли пропавшую в декабре мать пятерых детей

Возбуждено уголовное дело

Пропавшую в декабре многодетную мать нашли убитой в лесу под Екатеринбургом.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан ее бывший муж, сообщили в Следственном комитете. СМИ пишут, что экс-супруги, несмотря на развод, жили вместе и воспитывали пятерых детей.

"Женщина попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений", - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, мужчина отвез тело до моста через реку Реж и спрятал его в ельнике, засыпав снегом.

О пропаже 36-летней женщина стало известно накануне Нового года. 22 декабря уехала из дома в селе Коптелово Алапаевского района и перестала выходить на связь. Как пояснили в пресс-службе регионального СК, у нее не было причин для внезапного исчезновения, и она не предупредила никого из близких о том, что будет отсутствовать так долго.

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