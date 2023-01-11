ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Урале нашли пропавшую в декабре мать пятерых детей

14:13
  • среда
  • 11 января 2023

Возбуждено уголовное дело

Пропавшую в декабре многодетную мать нашли убитой в лесу под Екатеринбургом.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан ее бывший муж, сообщили в Следственном комитете. СМИ пишут, что экс-супруги, несмотря на развод, жили вместе и воспитывали пятерых детей.

"Женщина попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений", - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, мужчина отвез тело до моста через реку Реж и спрятал его в ельнике, засыпав снегом.

О пропаже 36-летней женщина стало известно накануне Нового года. 22 декабря уехала из дома в селе Коптелово Алапаевского района и перестала выходить на связь. Как пояснили в пресс-службе регионального СК, у нее не было причин для внезапного исчезновения, и она не предупредила никого из близких о том, что будет отсутствовать так долго.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.