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Таиланд с июня введет туристический сбор

14:06
  • среда
  • 11 января 2023

Инициатива будет обсуждаться профильным комитетом 24 января

Правительство Таиланда вернулось к идее ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов (9 долларов), передает ТАСС со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.
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"Сбор не будет касаться иностранцев, которые имеют разрешения на работу", - уточнил он.

Инициатива будет обсуждаться профильным комитетом 24 января, реализовать ее планируется в июне.

"Ни для кого не секрет, что туризм в таиландской экономике занимает значительный процент, от которого во многом зависит наполнение бюджета, - объяснил в беседе с агентством генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Ранее власти Таиланда сообщили, что в 2023 году рассчитывают на привлечение до 25 млн иностранных туристов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года.

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