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Разоблачивший провокацию в Буче француз попросил убежища в России

13:50
  • среда
  • 11 января 2023

Бывший военный был волонтером в Донбассе

Бывший французский военный Адриан Боке попросил Москву предоставить ему политическое убежище. Работавший в Донбассе в качестве волонтера гражданин Франции стал свидетелем военных преступлений ВСУ.

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"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — рассказал осведомленный источник агентству РИА Новости. Он уточнил, что обращение от Боке поступило в середине декабря.

Француз приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера весной 2022 года. Позже он заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. В частности, по словам Боке, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

На бывшего французского военного прошлой осенью было совершено покушение. В Стамбуле на Боке напали двое мужчин с ножами, однако ему удалось скрыться. По словам француза, нападение организовали агенты СБУ.

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