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Египетский фунт рухнул до исторического минимума

14:07
  • среда
  • 11 января 2023

Падение валюты началось в марте прошлого года

Египетский фунт упал до исторического минимума, передает ТАСС со ссылкой на трекинг-сервис Refinitiv.

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Валюта обесценилась на более чем 84% по отношению к доллару. В среду на офшорном рынке один доллар стоил 30 египетских фунтов.

Уточняется при этом, что официальный курс центробанка в среду был установлен на отметке в 27,59 фунта за доллар, курс продажи доллара - 27,67.

Падение валюты началось в марте прошлого года, когда египетский ЦБ объявил о переходе к более гибкому валютному режиму.

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