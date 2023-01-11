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Появилась информация о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова

14:30
  • среда
  • 11 января 2023

Пациента погрузили в медикаментозный сон

Врачи делают все возможное для спасения Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду в реанимации. Он в крайне тяжелом состоянии, врачи диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на осведомленный источник.

Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию
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Фигурист находится в больнице в Коммунарке. Его ввели в медикаментозный сон, провели интубацию трахеи. Врачи исключили наличие у Костомарова коронавируса.

Состояние Костомарова ухудшилось 10 января. Его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных медицинского центра "Коммунарка". Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом. Медики диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

Как стало известно, в праздничные дни Костомаров участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Волшебник из Страны Оз". 8 января он выступил с тремя представлениями на открытом воздухе в Коломне, Зарайске и Кашире. Коллеги отметили, что Роман покашливал во время выступлений, однако за медицинской помощью не обращался.

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