Появилась информация о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова

Пациента погрузили в медикаментозный сон

Врачи делают все возможное для спасения Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду в реанимации. Он в крайне тяжелом состоянии, врачи диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на осведомленный источник.

Фигурист находится в больнице в Коммунарке. Его ввели в медикаментозный сон, провели интубацию трахеи. Врачи исключили наличие у Костомарова коронавируса.

Состояние Костомарова ухудшилось 10 января. Его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных медицинского центра "Коммунарка". Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом. Медики диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

Как стало известно, в праздничные дни Костомаров участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Волшебник из Страны Оз". 8 января он выступил с тремя представлениями на открытом воздухе в Коломне, Зарайске и Кашире. Коллеги отметили, что Роман покашливал во время выступлений, однако за медицинской помощью не обращался.

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