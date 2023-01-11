ЦБ зарегистрирует новый банк

Уставный капитал составит 3,6 млрд рублей

ЦБ сообщил о решении зарегистрировать новый банк с универсальной лицензией - ООО "Банк Точка". Он получит лицензию после оплаты уставного капитала.

Получив лицензию, организация сможет выполнять операции со средствами в рублях и иностранной валюте, а также - с драгоценными металлами.

Уставный капитал составит 3,6 млрд рублей. Собственник не раскрывается. Основным направлением деятельности будет предоставление дистанционных услуг и сервисов малым и средним предприятиям.

Проект "Точка" находится под управлением банка непрофильных активов "Траст".

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