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ЦБ зарегистрирует новый банк

14:27
  • среда
  • 11 января 2023

Уставный капитал составит 3,6 млрд рублей

ЦБ сообщил о решении зарегистрировать новый банк с универсальной лицензией - ООО "Банк Точка". Он получит лицензию после оплаты уставного капитала.

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Получив лицензию, организация сможет выполнять операции со средствами в рублях и иностранной валюте, а также - с драгоценными металлами.

Уставный капитал составит 3,6 млрд рублей. Собственник не раскрывается. Основным направлением деятельности будет предоставление дистанционных услуг и сервисов малым и средним предприятиям.

Проект "Точка" находится под управлением банка непрофильных активов "Траст".

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