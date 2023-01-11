В ДНР заявили, что в Соледаре могут оставаться около 500 военнослужащих ВСУ

Взятие Соледара - стратегическая победа

В блокированном российскими силами Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин, советник лидера ДНР Дениса Пушилина.

"Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах", - пояснил он.

Солдаты ВСУ ранены и деморализованы, они вряд ли смогут оказывать российским силам серьезное сопротивление.

Здесь как на "Азовстали" - или груз "200", или плен. Многие из них ранены", - сказал эксперт.

По словам Гагина, взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане.

"Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению", - отметил он.

Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Сегодня в Минобороны отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар. По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

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