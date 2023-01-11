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В ДНР заявили, что в Соледаре могут оставаться около 500 военнослужащих ВСУ

15:03
  • среда
  • 11 января 2023

Взятие Соледара - стратегическая победа

В блокированном российскими силами Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных.
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин, советник лидера ДНР Дениса Пушилина.

"Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах", - пояснил он.

Солдаты ВСУ ранены и деморализованы, они вряд ли смогут оказывать российским силам серьезное сопротивление.

Здесь как на "Азовстали" - или груз "200", или плен. Многие из них ранены", - сказал эксперт.

По словам Гагина, взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане.

"Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению", - отметил он.

Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Сегодня в Минобороны отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар. По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

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