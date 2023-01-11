Эстония более чем вдвое сократит число российских дипломатов

Решение принято с целью "добиться паритета"

Министерство иностранных дел Эстонии объявило послу России Владимиру Липаеву о решении сократить число сотрудников посольства в Таллине.

"Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено", - приводит "Интерфакс" слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В итоге в посольстве должно остаться восемь дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников. В настоящее время их 21 и 23 соответственно.

"Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией", - добавил Рейнсалу.

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