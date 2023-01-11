"Мы можем закончиться": Киев признал потери ВСУ в боях под Артемовском

Ситуацию оценил один из украинских командиров

ВСУ несут большие потери в районе Артемовска. Это признал один из командующих украинскими войсками в городе, сообщает американская The Wall Street Journal.

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - цитирует украинского офицера газета.

Расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки Артемовск (Бахмут) - важный транспортный узел. Через него идет снабжение украинской группировки войск в Донбассе.

За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Ранее поступили сообщения о переходе Соледара под контроль ВС России.

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