В Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в Россию "кракена"

Эксперты не считают, что он способен вызывать тяжелое течение болезни

Субвариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, или "кракен", как и другие штаммы COVID-19, может появиться и в России. Об этом в среду, 11 января, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что пока случаев XBB.1.5 в России не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, "кракен" может появиться и в нашей стране, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами.

Роспотребнадзор подчеркивает, что благодаря удачной для COVID-19 мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. Этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие, однако он более заразный и быстро распространяющийся.

Передается "кракен", как и другие разновидности COVID-19 и острых респираторных вирусных инфекций, воздушно-капельным путем. Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека, однако важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Впервые этот подвариант вируса обнаружили в октябре прошлого года в США. Число случаев заражения удваивалось там каждые девять дней. Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что "кракен" обладает повышенной трансмиссивностью — способностью к передаче. При этом нет свидетельств того, что эта разновидность COVID-19 вызывает тяжелое течение болезни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"