Путин: с Россией не произошло ничего из того, что предрекал противник

Приоритетами остаются рост реальных зарплат людей и снижение бедности

В ходе совещания с правительством в среду президент России Владимир Путин заявил, что со страной не произошло ничего из того, что ей предрекал противник.

Как подчеркнул глава государства, Россия будет укреплять свою обороноспособность, обеспечивать оперативную безопасность, при этом необходимо оперативно решать самые острые жизненные вопросы в новых регионах страны.

Российский лидер высоко оценил работу правительства Михаила Мишустина в 2022 году. По словам президента, дополнительные 200 млрд рублей ненефтегазовых доходов позволяют решать необходимые вопросы.

Существует необходимость суверенного развития вопреки любому внешнему давлению, указал Путин. Также глава государства отметил, что результаты жилищного строительства в России в 2022 году стали лучшими в истории, темп надо сохранить.

Приоритетами же остаются рост реальных зарплат людей и снижение бедности, передает пресс-служба Кремля.

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