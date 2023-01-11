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Путин призвал ускорить обеспечение суверенного развития России

15:25
  • среда
  • 11 января 2023

Сделать это необходимо, несмотря на санкции

Необходимо добиваться в ближайшее время суверенного развития России, вопреки внешнему давлению. Такое заявление в среду, 11 января, сделал российский лидер Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с правительством.
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Глава государства подчеркнул важность решения вопросов, связанных с суверенным и независимым развитием России, несмотря на санкционное давление Запада. В том числе необходимо добиваться финансового суверенитета страны — в этой области Путин отметил значение работы Центробанка.

Россия будет повышать собственную обороноспособность страны, надежно гарантирует свою безопасность и интересы, а также решит все проблемы, связанные с обеспечением Вооружённых сил и частей, задействованных в специальной военной операции, отметил президент.

Наряду с этим российские власти продолжат реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, цитирует российского лидера РИА Новости.

В декабре 2022 года Владимир Путин провел совещание по реализации национальных проектов, в ходе которого заявил, что в приоритете России — налаживание торговых и инвестиционных связей с партнерами, а также технологический и финансовый суверенитет страны.

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