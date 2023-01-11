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В США заявили об угрозе прекращения полетов из-за сбоя в системе оповещения

15:39
  • среда
  • 11 января 2023

Федеральное управление гражданской авиации пытается устранить проблему

Специалисты Федерального управления гражданской авиации США пытаются устранить проблемы в системе оповещения пилотов. В ведомстве заверяют, что некоторые функции уже восстановлены.

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"FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя. В то время как некоторые функции начинают работать, операции национальной системы воздушного пространства остаются ограниченными", - приводит сообщение FAA телеканал ABC.

Ранее американские СМИ сообщили о серьезном сбое в системе управления авиадвижением. Уточнялось, что речь, в частности, идет о проблемах с системой оповещения NOTAM.

Специалисты заявили, что ситуация угрожает всем полетам на территории США. По их данным, сбой может привести к прекращению полетов по всей стране.

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