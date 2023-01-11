ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года

15:53
  • среда
  • 11 января 2023

Развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов работы

Темпы строительства и реконструкции дорог в столице в этом году будут сохранены. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры традиционно остается одним из приоритетов работы столичных властей. В этом году будут построены более 90 километров дорог.

Главным дорожным проектом года остается строительство Московского скоростного диаметра. Работы развернуты на всем протяжении будущей трассы. Полностью запустить движение планируем до конца года.

Также до конца года будут завершены работы и на Южной рокаде. Ее строительная готовность оценивается в 70%.

"Фактически, запуск всего МСД и Южной рокады вместе с уже действующей Северо-Западной хордой (СЗХ) сформируют новую транспортную реальность для города", - подчеркнул Бочкарёв. 

Также в планах на этот год - завершение реконструкции трёх развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новая дорога
Новая дорога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.