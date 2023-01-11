Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года

Развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов работы

Темпы строительства и реконструкции дорог в столице в этом году будут сохранены. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры традиционно остается одним из приоритетов работы столичных властей. В этом году будут построены более 90 километров дорог.

Главным дорожным проектом года остается строительство Московского скоростного диаметра. Работы развернуты на всем протяжении будущей трассы. Полностью запустить движение планируем до конца года.

Также до конца года будут завершены работы и на Южной рокаде. Ее строительная готовность оценивается в 70%.

"Фактически, запуск всего МСД и Южной рокады вместе с уже действующей Северо-Западной хордой (СЗХ) сформируют новую транспортную реальность для города", - подчеркнул Бочкарёв.

Также в планах на этот год - завершение реконструкции трёх развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

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