Путин назвал приоритетом снижение уровня бедности россиян

Необходимо добиваться роста доходов населения

Приоритетом правительства России является снижение уровня бедности населения и рост реальных зарплат. Такое заявление в среду, 11 января, сделал российский лидер Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с кабмином.

Как отметил глава государства, необходимо выстраивать меры экономической политики таким образом, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Российские власти продолжат реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния населения, тем более что "все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В декабре 2022 года Росстат сообщил, что бедных в России стало меньше на 2,3 млн человек. Численность населения с доходами ниже границы бедности в III квартале 2022 года составила 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"