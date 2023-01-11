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МИД назвал цель "нового уровня партнерства" Евросоюза и НАТО

16:17
  • среда
  • 11 января 2023

ЕС и Североатлантический альянс подписали соответствующую декларацию

Евросоюз через партнерство с НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем. Такое заявление в среду, 11 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве. Главное

Чиновница отметила, что в глобальном плане ЕС переходит на "новый уровень партнерства" с НАТО и таким образом подтягивается к обеспечению превосходства Североатлантического альянса в таких операционных областях, как защита критической инфраструктуры, космос, СМИ и даже борьба с изменениями климата.

Совместная декларация ЕС и НАТО, по мнению Захаровой, это "очередной панегирик философии западного превосходства", в котором "без всяких обиняков заявляется, что НАТО и ЕС будут использовать все политические, экономические и военные средства "в интересах нашего 1 миллиарда граждан", а весь остальной мир рассматривается как враждебная среда.

Захарова подчеркнула, что мотивы США, действующих через НАТО, предельно ясны – втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном "глобальное соперничество", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали документ, согласно которому ЕС и НАТО обязались вывести партнерство "на более высокий уровень" и активизировать сотрудничество в области обороны.

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