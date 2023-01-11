Президенты Украины и Польши встретились во Львове

Зеленский провел совещание по ситуации на границе с Белоруссией

Владимир Зеленский прибыл на запад Украины, во Львов. Украинский лидер провел совещание по ситуации на северо-западе страны, в частности обсуждалась обстановка на границе с Белоруссией. Кроме того, Зеленский встретился во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

На совещании, по данным офиса президента Украины, Зеленскому доложили о состоянии фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении военнослужащих в граничащих с Белоруссией областях. Также обсудили обеспечение защиты Ровенской АЭС, передает ТАСС.

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