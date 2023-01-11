ФАС возбудила дело против ТНТ из-за громкой рекламы

Каналу грозит штраф

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении телеканала ТНТ, сообщила пресс-служба регулятора.

"В эфире телеканала ТНТ разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой. В результате, антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно закону, на ТВ нельзя показывать рекламу, звук которой превышает средний уровень громкости телепрограммы. За нарушение каналу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Представители ТНТ пока официально не прокомментировали ситуацию.

Закон о рекламе был принят еще в 2006 году. Методика измерения уровня звука была утверждена в 2015-м.

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