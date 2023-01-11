ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФАС возбудила дело против ТНТ из-за громкой рекламы

16:06
  • среда
  • 11 января 2023

Каналу грозит штраф

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении телеканала ТНТ, сообщила пресс-служба регулятора.
Еврокомиссия уличила Apple в антимонопольных нарушениях

"В эфире телеканала ТНТ разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой. В результате, антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно закону, на ТВ нельзя показывать рекламу, звук которой превышает средний уровень громкости телепрограммы. За нарушение каналу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Представители ТНТ пока официально не прокомментировали ситуацию.

Закон о рекламе был принят еще в 2006 году. Методика измерения уровня звука была утверждена в 2015-м.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дети смотрят телевизор
Дети смотрят телевизор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.