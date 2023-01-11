Потолок цен не повлиял на российские нефтяные контракты

Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак

Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, участники рынки не отмечают каких-либо проблем в связи с введенным рядом стран Запада потолком цен. Об этом в среду, 11 января, рассказал замглавы российского правительства Александр Новак.

Вице-премьер отметил, что "в целом на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы" из-за введения некоторыми странами нефтяных санкций.

Новак отметил, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах ситуацию, связанную с потолком цен. Однако российское правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям "жестко не учитывать" установление предельной цены, так как в будущем это может быть риском, сообщает РИА Новости.

Еще до официального решения ряда западных стран о введении потолка цен на российскую нефть Москва предупредила, что не станет работать на нерыночных условиях.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам и организациям, которые прописывают в контрактах предложенный Западом потолок цен. Также запрещается поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

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