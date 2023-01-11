Путин потребовал от главы Минпромторга "не валять дурака"

Во время совещания президент довольно резко высказался в адрес Мантурова

На совещании с членами правительства в среду, 11 января, президент России Владимир Путин высказал недовольство ситуацией с заказами на самолеты в стране. Глава государства попросил вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова рассказать о том, как выполняются поручения по реализации долгосрочных программ обновления парка воздушных судов и водного транспортного флота.

Российского лидера возмутило то, что у некоторых предприятий до сих пор нет готовых заказов на воздушные суда даже на 2023 год, а подготовка необходимой документации для этих проектов ведется "долго, слишком долго".

Мантуров заявил, что и военные, и гражданские контракты на военные суда есть, но Путин в ответ поинтересовался у Мантурова, "что Вы, в самом деле, дурака-то валяете", подчеркнув, что директора заводов говорят об отсутствии контрактов. Всю работу в этом направлении президент потребовал завершить в течение месяца, а также предупредил, что "поговорим еще с Вами" (цитаты по официальному сайту Кремля).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого заверил, что у президента России нет каких-либо претензий или нареканий к работе Дениса Мантурова. Песков, комментируя ситуацию, заявил, что "это обычный рабочий процесс", а также отрицательно ответил на вопрос о том, грозит ли Мантурову выговор или иное взыскание, сообщает ТАСС.

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