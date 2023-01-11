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Инфляция в России по итогам года составила 11,9%

17:12
  • среда
  • 11 января 2023

В конце I квартала 2023-го показатель существенно снизится год к году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%.

Как добавил министр, в конце I квартала 2023-го показатель существенно снизится год к году, так как из базы уйдет пик цен в мае.

"И мы во II квартале увидим уже те цифры, которые, скорее всего, уже будут даже ниже нашего целевого уровня 4%. По крайней мере в какой-то период", - заключил Решетников (цитата по ТАСС).

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2022 года дефицит бюджета страны составил 3,3 триллиона рублей (2,3% ВВП).

При этом глава Минфина уточнил, что в прошлом году был перевыполнен план по доходам - общий объем доходов составил почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем власти изначально планировали.

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