Экономика на подъеме: главное из совещания Путина с правительством

Дополнительные доходы в бюджет страны за 2022 год составили 200 миллиардов рублей

К 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры и качеству жизни. Об этом сегодня Владимир Путин заявил на первом в этом году совещании с членами правительства. Президент отметил, что новые территории необходимо подключить к национальным проектам и дать возможность развиваться в первую очередь местным предпринимателям, поддержав их инвестициями. Кроме того, на повестке остро стоял вопрос обновления парка воздушного и водного флотов России и вывоза по железной дороге импортных грузов, застрявших в портах Дальнего Востока.

Первое совещание с членами правительства в этом году президент начал с краткого подведения итогов 2022-го. Дополнительные доходы в бюджет страны составили 200 миллиардов рублей. И это не считая нефтегазового сектора. Теперь задача - правильно распределить средства на поддержку населения и экономики. Которая, несмотря на все геополитические сложности, показывает уверенный рост.

Путин: "Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства".

О том, что экономика на подъеме, свидетельствуют и социальные показатели. Инфляция в прошлом году оказалась ниже ожидаемой, а уровень безработицы - минимальным за всю историю. Причин сразу несколько - это и успехи сельскохозяйственного сектора, и увеличение спроса на отечественную продукцию. Как результат - рост зарплат и общего достатка населения. Однако президент отметил: важно добиваться не просто красивых цифр на бумаге, а реальных успехов.

Путин: "Рост номинальной заработной платы это, конечно, хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться роста реальных доходов населения, это очевидно и для всех понятно. И, конечно, этот тренд снижения инфляции нужно учитывать в текущей экономической политике".

Ключевые векторы этой работы давно определены, напоминает президент. Это и расширение внешнеэкономических связей, и строительство новых производств, жилья, дорог, и меры социальной поддержки. Однако важно, чтобы эта деятельность охватывала все без исключения регионы страны. В том числе Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Уже к 2030 году новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень.

Путин: "Важно задать четкие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт".

Часть такой работы на новых территориях уже ведется. В детских садах и школах организованы мобильные медицинские пункты для проведения диспансеризации. Более 110 тысяч детей уже прошли осмотры. Причем половина диагнозов были поставлены впервые. А это значит, что на протяжении долгих лет люди просто не имели возможности получить качественную медицинскую помощь. При этом Владимир Путин попросил обратить особое внимание на то, в каких условиях приходится работать и самим врачам.

Путин: "Медработники на этих новых территориях так называемых работают в очень тяжелых условиях, нагрузка у них колоссальная, просто не сопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте об этом. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее, просто надо подумать, как на них обратить внимание, как поддержать".

Часть проблем требуют немедленного, оперативного решения. Несмотря на то, что мирная жизнь установилась еще не везде, тем не менее продолжается восстановление больниц, роддомов и общей инфраструктуры новых субъектов. Во многом - благодаря героическим действиям строителей.

Путин: "Хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал и Министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения. К сожалению, среди строителей есть и потери, и надо обязательно помнить об этом, семьям помогать".

С 1 января на всех четырех территориях заработали отделения Социального фонда - органа, который будет осуществлять положенные выплаты семьям. Сколько конкретно это будет, а также размер прожиточного минимума обозначила вице-премьер страны. По словам Татьяны Голиковой, эти цифры сопоставимы с размером прожиточного минимума в соседних регионах - Ростовской области и республики Крым. (

Голикова: "Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей 11 644 рубля ориентировочно".

Разговор коснулся не только поддержки отдельных социальных групп населения, но и целых промышленных отраслей. В том числе авиации. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в этом году вложения в отрасль составят более 230 миллиардов рублей, и в ближайшее время по программе льготного лизинга в стране появятся новые самолеты, вертолеты, корабли разного уровня. 700 воздушных судов и 260 водных. Однако несмотря на заявленные объемы, многие предприятия до сих пор не получили заказ, указал президент. Путин дал Минпромторгу не более месяца, чтобы решить вопрос и обеспечить заключение контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиации.

Путин: "Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Я же вам говорю. Что мы тут с вами пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: "Нет контрактов". А у вас "все сверстано". В течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить".

В ходе совещания речь зашла и о железнодорожном сообщении. Президенту, в частности, доложили, как решается вопрос с вывозом контейнеров на Дальнем Востоке. Тема поднималась еще осенью, когда ряд товарных потоков пришлось развернуть с Запада на Восток. В результате тысячи контейнеров с импортными грузами попросту застряли в портах. Часть тогда было решено вывозить по железной дороге. Ситуация, согласился Владимир Путин, заметно улучшилась, однако работу необходимо продолжить.

Отдельно остановились и на теме энергетики. Глава государства поинтересовался, отразились ли на российских компаниях зарубежные санкции. В частности, введенные Западом эмбарго и лимит цен.

Александр Новак, вице-премьер: "С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И в целом на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы".

А вот строительный сектор на взлете. По словам президента, результаты за пошлый год стали лучшими за всю историю отрасли - 101 миллион квадратных метров нового жилья. Кроме того, активными темпами ведется дорожное строительство и прокладка газовых коммуникаций.

В завершении встречи Путин еще раз поблагодарил членов правительства за проделанную работу и призвал продолжать сотрудничество по всем направлениям.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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