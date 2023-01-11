ВСУ потерпели поражение в Соледаре: что важно знать

В трех километрах уже начинаются пригороды Артемовска

Командующим российской группировкой сил в зоне СВО назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями стали главком ВКС Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также замначальника Генштаба Алексей Ким. Решение связано с расширением масштаба задач СВО. Также сегодня в оборонном ведомстве сообщили о завершении операции по освобождению от нацистов стратегически важного населенного пункта в Донбассе - города Соледара. Под полным контролем теперь и поселок Подгорное. Все это открывает путь для продвижения к Артемовску.

Украинские войска потерпели поражение в Соледаре. Бои за город все еще продолжаются, но ситуация для оставшейся группировки войск ВСУ развивается по критическому сценарию. Боевики, по сути, контролируют только частный сектор на западных окраинах. Согласно официальной сводке Минобороны, российские подразделения зажимают противника.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".

В Сеть просочилась информация, что в центре Соледара часть подразделений ВСУ попала в котёл. По разным данным численность окруженной группировки - от 400 до 1000 человек. Радикалы снимают на видео свою разбитую технику и раненых. И винят в бегстве своих командиров.

Только за первую декаду января в городе ВСУ потеряли до 1000 человек убитыми и ранеными. А всего по некоторым оценкам - более 14 батальонов. Киев постоянно бросал сюда резервы, в том числе элитные подразделения, пытаясь сделать из Соледара символ своего сопротивления. Теперь украинские офицеры убеждают, что еще не все потеряно.

Бедственное положение украинской армии признал советник Зеленского Арестович: "Есть подразделения, которые бегут у нас. Из-под Соледара бежали и бегут. Они есть, и когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно".

Освобождение Соледара - серьезный успех. В трех километрах отсюда уже начинаются пригороды Артемовска. Сегодня в штабе ДНР сообщили, что один из них - поселок Подгородное - занят нашими силами. Оборона ВСУ здесь начала сыпаться, это меняет оперативную обстановку на всем Артемовском направлении. Город, который киевские власти переименовали в Бахмут, будет окружен с юга, востока и севера, а трассу на запад перережут огнём артиллерии.

Очевидно, ВСУ еще могут попытаться провести здесь контратаку. Впрочем, западная пресса, в частности, The Wall Street Journal, со ссылкой на источники пишет о том, что натовские и киевские военачальники уже говорят о необходимости немедленного отступления и из Артемовска.

Петр Вершинин. Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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