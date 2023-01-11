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Скандал вокруг секретных документов набирает обороты в США

22:22
  • среда
  • 11 января 2023

Байдену даже пришлось отвлечься от внешней политики

Польша передаст Киеву танки Leopard, а Литва - системы ПВО и зенитные установки. Об этом лидеры двух стран объявили во Львове по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Правда, украинский президент тут же поспешил сообщить, что и этого недостаточно. Аппетиты киевского режима на фоне колоссальной военной помощи Запада с каждым днем только растут. Зеленский настаивает: только так его страна сможет победить российскую агрессию. Вот и выступая по видеосвязи на церемонии вручения кино-премии "Золотой глобус", он не обошел вниманием эту тему.

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Кажется, нет такого мероприятия, на котором еще не выступил президент Украины. Пятиминутным перерывом на "речь Зеленского" не удивить ни западных политиков, ни музыкантов, ни вот теперь и актеров.

"Эта церемония проходит в особое время. Впереди еще будут битвы и слезы, но я точно могу сказать, кто оказался лучшим в прошедшем году. Это вы все - свободные люди свободного мира", - сказал президент Украины, выступая на церемонии премии "Золотой глобус".

Пока Зеленский толкал речь о единении всего мира вокруг Украины, на французском фешенебельном горнолыжном курорте объединились украинцы. Точнее, золотая молодежь страны. Машет желто-синим флагом, выкрикивает антироссийские лозунги и распевает соответствующие песни. Люксовое шампанское - рекой. Такая вечеринка, по самым скромным подсчетам, обошлась в 20 тысяч евро. Перфоманс, как выяснили пользователи интернета, устроили известная украинская модель вместе со своим мужем, который на родине находится в розыске за разбой и грабеж, а потому постоянно проживает в ОАЭ.

Обратили внимание и на то, что в ролике в составе шумной компании истинных патриотов как-то подозрительно много мужчин призывного возраста. Французы, а вместе с ними и остальные европейцы, после этих видео, негодуют: не те ли это обездоленные украинские беженцы, на поддержку которых жители ЕС вынуждены отдавать часть своих налогов? Не надоели ли дорогим гостям хозяева - поинтересовались и власти швейцарского Люцерна.

"Беженцы первой волны - это зачастую совсем не бедные слои населения, а те, кто запросто может позволить себе жизнь в Европе. Конечно, это вызывает определённые вопросы у самих европейцев: что за люди к нам приезжают? Люди очевидно испытывают негодование, когда видят, как беженцы сначала разъезжают на внедорожниках, а затем требуют социальные выплаты", - сказал советник правительства Люцерны.

После таких заявлений его моментально записали в расисты. Чтобы не сбил песню стройного хора европейской поддержки Украины. Президент Польши даже приехал во Львов. Анджей Дуда пообещал Владимиру Зеленскому немецкие танки Leopard. И не пару машин - танковую роту, а это по натовским стандартам 14 танков. Но Украина-то просит несколько сотен.

Сотрудники британской газеты Independent даже распереживались: "Мы должны делать гораздо больше, чтобы потушить пожар, а мы ничего не делаем. Что-то должно вывести украинцев из тупика, в котором они оказались. Особенно, если они хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основой такого сочетания являются как раз боевые танки".

В Вашингтоне насчет новых поставок Украине хранят молчание. Там решили взять небольшую паузу в делах политики внешней и занялись внутренней. Скандал вокруг секретных документов, найденных в центре имени Байдена, набирает обороты. Оппозиционных журналистов крайне заинтересовало: что вообще такое "академический центр" имени действующего президента.

"Это вообще что такое? Сама идея подобного центра имени Байдена - абсурд. Джо Байден - идиот. И он всегда был идиотом. Даже до слабоумия. На протяжении десятилетий! Спросите любого, кто в это время жил в Вашингтоне. Над ним постоянно шутили и насмехались. Тогда почему университет Лиги Плюща назвал мозговой центр в честь человека, который думать не умеет. И еще и платит ему за то, что он ничего не делает, почти миллион долларов в год", - завил журналист Такер Карлсон.

Разобраться, почему за аналогичное правонарушение Дональду Трампу грозит уголовное преследование, а Байдену - ничего, не помог даже подробный сюжет телеканала CNN, специально подготовленный, чтобы успокоить зрителя.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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