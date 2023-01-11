Скандал вокруг секретных документов набирает обороты в США

Байдену даже пришлось отвлечься от внешней политики

Польша передаст Киеву танки Leopard, а Литва - системы ПВО и зенитные установки. Об этом лидеры двух стран объявили во Львове по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Правда, украинский президент тут же поспешил сообщить, что и этого недостаточно. Аппетиты киевского режима на фоне колоссальной военной помощи Запада с каждым днем только растут. Зеленский настаивает: только так его страна сможет победить российскую агрессию. Вот и выступая по видеосвязи на церемонии вручения кино-премии "Золотой глобус", он не обошел вниманием эту тему.

Кажется, нет такого мероприятия, на котором еще не выступил президент Украины. Пятиминутным перерывом на "речь Зеленского" не удивить ни западных политиков, ни музыкантов, ни вот теперь и актеров.

"Эта церемония проходит в особое время. Впереди еще будут битвы и слезы, но я точно могу сказать, кто оказался лучшим в прошедшем году. Это вы все - свободные люди свободного мира", - сказал президент Украины, выступая на церемонии премии "Золотой глобус".

Пока Зеленский толкал речь о единении всего мира вокруг Украины, на французском фешенебельном горнолыжном курорте объединились украинцы. Точнее, золотая молодежь страны. Машет желто-синим флагом, выкрикивает антироссийские лозунги и распевает соответствующие песни. Люксовое шампанское - рекой. Такая вечеринка, по самым скромным подсчетам, обошлась в 20 тысяч евро. Перфоманс, как выяснили пользователи интернета, устроили известная украинская модель вместе со своим мужем, который на родине находится в розыске за разбой и грабеж, а потому постоянно проживает в ОАЭ.

Обратили внимание и на то, что в ролике в составе шумной компании истинных патриотов как-то подозрительно много мужчин призывного возраста. Французы, а вместе с ними и остальные европейцы, после этих видео, негодуют: не те ли это обездоленные украинские беженцы, на поддержку которых жители ЕС вынуждены отдавать часть своих налогов? Не надоели ли дорогим гостям хозяева - поинтересовались и власти швейцарского Люцерна.

"Беженцы первой волны - это зачастую совсем не бедные слои населения, а те, кто запросто может позволить себе жизнь в Европе. Конечно, это вызывает определённые вопросы у самих европейцев: что за люди к нам приезжают? Люди очевидно испытывают негодование, когда видят, как беженцы сначала разъезжают на внедорожниках, а затем требуют социальные выплаты", - сказал советник правительства Люцерны.

После таких заявлений его моментально записали в расисты. Чтобы не сбил песню стройного хора европейской поддержки Украины. Президент Польши даже приехал во Львов. Анджей Дуда пообещал Владимиру Зеленскому немецкие танки Leopard. И не пару машин - танковую роту, а это по натовским стандартам 14 танков. Но Украина-то просит несколько сотен.

Сотрудники британской газеты Independent даже распереживались: "Мы должны делать гораздо больше, чтобы потушить пожар, а мы ничего не делаем. Что-то должно вывести украинцев из тупика, в котором они оказались. Особенно, если они хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основой такого сочетания являются как раз боевые танки".

В Вашингтоне насчет новых поставок Украине хранят молчание. Там решили взять небольшую паузу в делах политики внешней и занялись внутренней. Скандал вокруг секретных документов, найденных в центре имени Байдена, набирает обороты. Оппозиционных журналистов крайне заинтересовало: что вообще такое "академический центр" имени действующего президента.

"Это вообще что такое? Сама идея подобного центра имени Байдена - абсурд. Джо Байден - идиот. И он всегда был идиотом. Даже до слабоумия. На протяжении десятилетий! Спросите любого, кто в это время жил в Вашингтоне. Над ним постоянно шутили и насмехались. Тогда почему университет Лиги Плюща назвал мозговой центр в честь человека, который думать не умеет. И еще и платит ему за то, что он ничего не делает, почти миллион долларов в год", - завил журналист Такер Карлсон.

Разобраться, почему за аналогичное правонарушение Дональду Трампу грозит уголовное преследование, а Байдену - ничего, не помог даже подробный сюжет телеканала CNN, специально подготовленный, чтобы успокоить зрителя.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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