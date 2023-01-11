Сторонники "зеленой энергетики" теряют влияние в Европе

В Германии экоактивисты закидали полицию коктейлями Молотова

Сегодня в Германии начали принудительно расселять деревню Лютцерат, на месте которой по решению властей должна появиться новая шахта для добычи угля. Полицию не остановило даже сопротивление экоактивистов, которые заняли опустевшие дома и забрасывали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. Сторонники "зеленой энергетики" все больше теряют свое влияние в Европе, где еще совсем недавно собирались полностью отказаться от использования угля.

Это экоактивисты называют "мирным протестом". В полицию летят камни и даже коктейли Молотова. Людей - их здесь около семисот человек - растаскивают, теснят, пытаются подобраться к баррикадам. Спецоперация по зачистке деревни Лютцерат идет сложно. Несколько домов уже успели снести, но активисты не сдаются.

А ведь еще недавно немецкие власти с экоактивистами были полностью солидарны. Уголь считался пережитком прошлого, отвратительным видом топлива, а электростанции, на которых его сжигают, планировали закрывать и демонтировать. Теперь же ради новой шахты сносят и целую деревню, и часть парка ветрогенераторов. Тех самых - "экологичных, чистых, за которыми - будущее".

Показательно, что происходит это, когда у власти в Германии - партия "зеленых", чей сопредседатель и по совместительству министр экономики Роберт Хабек предлагал полностью отказаться от угля уже к 2030 году. Однако масштабный энергокризис спустил с небес на землю. "Зеленый" разворот решено отложить. На прошлой неделе Германия произвела с помощью угольных электростанций 40% энергии, загрязняя окружающую среду не меньше, чем, например, Индия или Южная Африка.

"В настоящее время Германия производит более трети всей своей электроэнергии на угольных электростанциях. И этот показатель будет только расти. Берлин борется с беспрецедентным энергетическим кризисом и готов жертвовать своими амбициозными целями в области климата", - пишет Bloomberg.

А цели и вправду были амбициозными. Еще свежи в памяти и бесчисленные конференции по поводу изменения климата, и Грета Тунберг, отправившаяся на яхте через Атлантику, чтобы не портить воздух выхлопами реактивного самолета. И инициатива по истреблению коров, которые якобы вредят экологии больше автомобилей. И проекты по превращению навоза в энергию. И масштабное строительство ветряков, а также солнечных батарей по всему "цивилизованному" миру. Вышло все это боком.

"Хотели возобновляемую энергетику? Каждый ребенок знает: есть такая штука - зима. Когда темно и безветренно, а солнечные панели с ветряками можно выбрасывать, они стоят без дела. Энергетический поворот - один из самых дорогих политических обманов всех времен, за который немецкие налогоплательщики отдали более 450 миллиардов евро", - отметил Юлиан Райхельт, бывший главный редактор газеты Bild.

Однако официальный Берлин вместо того, чтобы признать свой провал, винит сейчас во всех проблемах Москву. Как будто забывая о том, что именно Европа демонстративно отказалась от российского топлива, чем лишь усугубила кризис. Она же - задолго до спецоперации на Украине - начала проводить недальновидную политику в отношении производителей топливной энергии.

"Они сами запугивали энергетические компании, говорили, что завтра у нас будет тут "зеленая энергетика", поэтому ваш нефтегаз никому не нужен и не надо вкладывать туда деньги. Более того, они создали даже такую систему, когда банки отказывали в кредитах проектам, которые предполагали добычу углеводородов. И поэтому и настал дефицит. И в реальности цены выросли еще в 2021 году, в 2022 году они были рекордными за всю историю Европы. И европейцы вынуждены были вернуться к топливной энергетике. Сделать шаг назад и обратно перейти на уголь", - объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

И вот уже некогда неприкасаемые, "святые" экоактивисты стали вдруг для властей бунтарями и преступниками. Лидеры партии "зеленых" в Бундестаге так и заявили сегодня: агрессия митингующих по отношению к полиции в Лютцерате неприемлема и должна жестко пресекаться. И даже приезд главной звезды (все той же Тунберг), который анонсируют на субботу, деревню от уничтожения не спасет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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