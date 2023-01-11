Миссия продлевается: что известно о ситуации с "Союзом МС-22"

Космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио с МКС заберет "Союз МС-23"

Судьба поврежденного корабля "Союз МС-22" решена. Он возвращается на Землю. Но - без экипажа. Сегодня об этом заявили в "Роскосмосе". Наконец-то стало понятно, что же повредило обшивку.

"С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида", - сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Эти кадры аварии 15 декабря заставили поволноваться. Казалось, что в космосе случилось невозможное - пошел снег. Но при другом ракурсе съемки стало понятно - с кораблем что-то произошло. Из "Союза МС-22" фонтаном била охлаждающая жидкость. Это вещество регулирует температуру на корабле. Ведь МКС находится в вечном противоборстве двух стихий - ледяного пространства космоса и солнечных лучей, которые раскаляют поверхность. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, но потом ее все же удалось стабилизировать.

С выводами "Роскосмоса" о причинах аварии согласился и представитель NASA Джоэл Монтальбано, который сейчас находится в Москве и принимал непосредственное участие в работе Госкомиссии.

"Мы провели много съемок и осмотров отверстия, и все указывает на микрометеороид. Мы изучили метеорные потоки, которые были зафиксированы примерно в то же время. Но они не были причиной этого. Все указывает на единичный метеороид", - сказал он.

"Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме. А космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет позже "Союз МС-23", который тоже прилетит без экипажа, только с грузом. Изначально его запуск планировался 16 марта, но состоится раньше практически на месяц - 20 февраля.

Сергей Крикалев, исполнительный директор "Роскосмоса", заявил - на случай непредвиденных обстоятельств есть запасной вариант: "В экстренном случае, при крайнем риске, нам придется использовать этот "Союз" для возвращения экипажа на Землю. Но вместе с нашими коллегами из NASA мы изучаем, как можно снизить этот риск - может быть, переместить хотя бы одного члена экипажа на Crew Dragon".

Фактически - космическая миссия продлевается на несколько месяцев. Но в "Роскосмосе" уверяют - экипаж "Союза МС-22" чувствует себя хорошо.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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