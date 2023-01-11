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Берлин отказался уступить Киеву в вопросе поставок Leopard 2

17:19
  • среда
  • 11 января 2023

Однако на Украине уверены, что рано или поздно Германия предоставит эти танки

Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2, отказываясь от односторонних шагов в этом направлении. Такое заявление в среду, 11 января, сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Шольца вынуждают начать поставки танков на Украину

Комментируя вероятность того, что Берлин может поменять свою позицию до встречи на американской базе Рамштайн 20 января, Хебештрайт заявил, что считает "это не очень вероятным".

В кабмине ФРГ напомнили о позиции Североатлантического блока, согласно которой "прямого конфликта между НАТО и Россией нужно избежать". Это один из трех пунктов "наряду с поддержкой Украины и необходимостью тесного сотрудничества на международном уровне", цитирует Хебештрайта ТАСС.

Тем не менее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2. По его мнению, "даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это".

Кулеба заявил, что "это всегда похожая схема: сначала говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, а в конце концов говорят "да", сообщает РИА Новости.

Ранее депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки из страха перед Россией. Парламентарий отметил, что Шольца "встревожило" распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск можно считать провокацией со стороны Германии.

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Танки Leopard 2
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