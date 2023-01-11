В США снят запрет на вылеты самолетов

Байден признал, что до сих пор не знает причину сбоя

В США снят запрет на вылеты, возобновляется нормальное воздушное сообщение. Об этом в среду, 11 января, объявило Федеральное авиационное управление Соединённых Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом пока не знает причин сбоя компьютерной системы Федерального авиационного управления, однако подтвердил, что самолеты могут благополучно приземляться.

Байден затребовал прямой доклад о причинах случившегося после их установления. По его словам, авиационный регулятор ожидает, что "через пару часов у них будет четкое представление о том, что послужило причиной этого, и тогда они ответят".

Министр транспорта США Пит Буттеджадж сообщил, что сбой был зафиксирован в "работе ключевой системы, предоставляющей пилотам информацию о безопасности". ФАУ работает над скорейшим и надежным решением этой проблемы, цитирует главу Минтранса ТАСС.

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