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В США снят запрет на вылеты самолетов

17:42
  • среда
  • 11 января 2023

Байден признал, что до сих пор не знает причину сбоя

В США снят запрет на вылеты, возобновляется нормальное воздушное сообщение. Об этом в среду, 11 января, объявило Федеральное авиационное управление Соединённых Штатов.
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Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом пока не знает причин сбоя компьютерной системы Федерального авиационного управления, однако подтвердил, что самолеты могут благополучно приземляться.

Байден затребовал прямой доклад о причинах случившегося после их установления. По его словам, авиационный регулятор ожидает, что "через пару часов у них будет четкое представление о том, что послужило причиной этого, и тогда они ответят".

Министр транспорта США Пит Буттеджадж сообщил, что сбой был зафиксирован в "работе ключевой системы, предоставляющей пилотам информацию о безопасности". ФАУ работает над скорейшим и надежным решением этой проблемы, цитирует главу Минтранса ТАСС.

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