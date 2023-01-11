Россия ответит на враждебные действия Эстонии

Таллин решил сократить число российских дипломатов

Российская сторона не оставит без ответа враждебные действия эстонских властей. Об этом в среду, 11 января, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, что в Москве видят, а русофобия там возведена в "ранг официальной доктрины".

Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия в стремлении "в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам" не останутся без ответа, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии объявило послу России Владимиру Липаеву о решении сократить число сотрудников посольства в Таллине. В итоге в посольстве должно остаться восемь дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников. В настоящее время их 21 и 23 соответственно.

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