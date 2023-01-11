Миссию экипажа корабля "Союз МС-22" продлили на несколько месяцев

Все космонавты находятся в хорошем состоянии

Членам экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-22" придется остаться на Международной космической станции (МКС) на несколько месяцев дольше, чем предполагалось изначально. Об этом в среду, 11 января, рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Крикалев подчеркнул, что состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" оценивается как хорошее. Точная дата, когда им будет отправлена замена, пока не определена.

Глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано, в свою очередь, рассказал, что один из членов экипажа "Союза МС-22" может пересесть на Crew Dragon в случае нештатной ситуации до прибытия "Союза МС-23" на станцию для возвращения космонавтов на Землю, сообщает "Интерфакс".

Внешняя обшивка пилотируемого корабля "Союз МС-22" была повреждена в середине декабря, после обнаружения утечки было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности. "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме.

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