Польша передаст Украине роту танков Leopard

Решение уже принято

Президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, что Варшава передаст Украине танковую роту.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал Дуда (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что сначала "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". При этом, по словам Дуды, решение уже принято.

На вооружении Польши стоят 126 танков Leopard версии 2A4 и 105 - версии 2A5.

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