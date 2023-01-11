ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша передаст Украине роту танков Leopard

18:25
  • среда
  • 11 января 2023

Решение уже принято

Президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, что Варшава передаст Украине танковую роту.

Польша попросила США помочь добиться от Германии репараций
Польша объявила о независимости от российского угля

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал Дуда (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что сначала "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". При этом, по словам Дуды, решение уже принято.

На вооружении Польши стоят 126 танков Leopard версии 2A4 и 105 - версии 2A5.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танки Leopard
Танки Leopard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.