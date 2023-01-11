Путин обсудил с президентом Ирана энергетические и транспортные проекты

Лидеры провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны дали позитивную оценку координации двух стран в рамках Астанинского процесса. Был выражен настрой на продолжение взаимодействия для нормализации ситуации в Сирии.

Также отмечено, что Путин и Раиси договорились о проведении ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"