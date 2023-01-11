ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с президентом Ирана энергетические и транспортные проекты

18:34
  • среда
  • 11 января 2023

Лидеры провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщили в пресс-службе Кремля.

США пригрозили усилить давление на Иран из-за дронов
Иран анонсировал поставки автомобилей в Россию

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны дали позитивную оценку координации двух стран в рамках Астанинского процесса. Был выражен настрой на продолжение взаимодействия для нормализации ситуации в Сирии.

Также отмечено, что Путин и Раиси договорились о проведении ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Ибрахим Раиси
Владимир Путин и Ибрахим Раиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.