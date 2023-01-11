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Кабмин уточнил размер МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах

18:39
  • среда
  • 11 января 2023

На жителей новых субъектов распространяются все социальные гарантии

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года установлен та таком же уровне, как и в других субъектах Российской Федерации. Об этом в среду, 11 января, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Замглавы правительства подчеркнула, что МРОТ вводится на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые после их вхождения в состав России. Показатель, как и по всей стране, составляет 16242 рубля.

При этом с 1 января 2023 года средний прожиточный минимум будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик на уровне 11200 рублей, на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11644 рубля, рассказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что с установкой размеров прожиточного минимума получена возможность оценивать размеры поддержки семей в новых регионах, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2022 года были приняты поправки в законодательство, повысившие федеральный МРОТ на 6,3%, до 16242 рубля. Это будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

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