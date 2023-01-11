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Великобритания подтвердила намерение поставить танки на Украину

18:59
  • среда
  • 11 января 2023

Поручение проработать этот вопрос дал глава британского правительства

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует поставить танки на Украину. Соответствующую информацию в среду, 11 января, озвучил представитель британского премьер-министра Риши Сунака.
Берлин отказался уступить Киеву в вопросе поставок Leopard 2

На Даунинг-Стрит рассказали, что Сунак дал указание министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков".

Представитель премьера Великобритании отметил, что Лондон ускоряет поддержку Украины "путем военной технологии следующего поколения", которая позволит Киеву одержать верх в конфликте.

В Лондоне сочли очевидным, что "боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам", пишет The Financial Times.

Ранее в правительстве ФРГ рассказали, что Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2, отказываясь от односторонних шагов в этом направлении. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это".

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