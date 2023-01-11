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Герасимов назначен командующим группировкой войск в зоне СВО

18:59
  • среда
  • 11 января 2023

Изменения связаны с расширением масштаба решаемых задач

Министерство обороны сообщило в среду вечером, что глава ведомства Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией.

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"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении.

Заместителями Герасимова стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Алексей Ким.

Как добавили в Минобороны, повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил.

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