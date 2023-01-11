Герасимов назначен командующим группировкой войск в зоне СВО

Изменения связаны с расширением масштаба решаемых задач
Министерство обороны сообщило в среду вечером, что глава ведомства Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией.
"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении.
Заместителями Герасимова стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Алексей Ким.
Как добавили в Минобороны, повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"