Герасимов назначен командующим группировкой войск в зоне СВО

Изменения связаны с расширением масштаба решаемых задач

Министерство обороны сообщило в среду вечером, что глава ведомства Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении.

Заместителями Герасимова стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Алексей Ким.

Как добавили в Минобороны, повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил.

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