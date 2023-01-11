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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

19:20
  • среда
  • 11 января 2023

Губернатор Севастополя подчеркивал, что эта мера "исключительно профилактическая"

Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности продлили в Севастополе на 15 дней. Об этом в среду, 11 января, рассказали в пресс-службе правительства города федерального значения.
В Курской области продлили высокий режим террористической опасности

Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора Севастополя Михаила Развожаева высокий (желтый) уровень террористической опасности пролонгирован до 18:00 26 января.

Развожаев подчеркивал, что эта мера "исключительно профилактическая", власти и правоохранительные органы контролируют обстановку, сообщает ТАСС.

Ранее ВСУ несколько раз предприняли попытки атаковать главную базу Черноморского флота. Три дрона пытались атаковать Севастополь с моря 22 ноября, они были уничтожены. Еще одна похожая попытка была предпринята украинской армией в первые дни 2023 года. Российские системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека.

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