В России подешевели гречка и рис

Росстат отчитался о ценах в первые дни 2023 года

В период с 1 по 9 января в России было зафиксировано снижение цен на ряд категорий продовольственных товаров. Об этом в среду, 11 января, рассказали в Росстате.

В частности, снились цены на гречневую крупу — на 1,4%, рис — на 0,8%, черный чай — на 0,5%, сахар-песок — на 0,4%, консервы овощные для детского питания — на 0,3%, масло подсолнечное, пшено и макаронные изделия — на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин и молоко — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 6,5%. Подорожали за этот период вареные колбасы — на 0,6%, соль и пшеничная мука — на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло, куриные яйца — на 0,3%, мясо кур, детские молочные смеси и фруктово-ягодные консервы — на 0,2%, говядина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной — на 0,1%.

В целом инфляция в России за период с 1 по 9 января 2023 года составила 0,24%, сообщает ТАСС.

10 января президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Одной из ключевых тем беседы стала работа по регулированию цен на социально значимых товарных рынках. Президент отметил, что "на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению".

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