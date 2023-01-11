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В ЕС пожаловались на сложности с новыми санкциями против России

19:58
  • среда
  • 11 января 2023

Брюссель вынужден замедлить темп введения новых рестрикций

В Евросоюзе сомневаются, что в 2023 году смогут вводить санкции против России с той же скоростью и в том же объеме, что и в 2022 году. Об этом в среду, 11 января, рассказал источник в Брюсселе.
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По словам собеседника РИА Новости, "становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много", поскольку "большинство инструментов уже использовано".

Готовить и утверждать новые санкционные пакеты с той же скоростью, что в 2022 году, Евросоюзу уже не удастся, заявил источник. В настоящее время новый пакет рестрикций даже не обсуждается.

Однако источник не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что санкции, которые должны были сокрушить российскую экономику по замыслу их авторов, не принесли желаемых результатов, как и попытки добиться изоляции России.

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