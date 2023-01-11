Президенту Украины мало заявлений об "открытых дверях" Альянса

Украине недостаточно "просто поддержки" от НАТО. Такое заявление в среду, 11 января, сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Политик отметил, что Киев не удовлетворен одной лишь риторикой об "открытых дверях" Североатлантического альянса и ждет реальные "шаги вперед".

Зеленский заявил, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе ждет "мощных шагов" в вопросе членства Украины в Альянсе и "чего-то большего, чем открытые двери", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу заявил, что США и их союзники по НАТО по существу лгали Киеву, обещая членство в Североатлантическом альянсе, поскольку ни у одного члена блока никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа.

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