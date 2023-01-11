МАГАТЭ: ядерный инцидент на ЗАЭС ни в чьих интересах

По словам Рафаэля Гросси, нападения на атомную станцию стали рутиной

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в эфире телеканала Rai News 24 оценил ситуацию на Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают ВСУ.

"Нападения на атомную станцию стали рутиной, и это безумие. Я уже говорил это на заседании Совбеза ООН, они играют с огнем. У нас будет ядерный инцидент, мы должны этого избежать. Мы должны прийти к новой ситуации, этот статус-кво больше не нужен", - сказал Гросси.

Он добавил, что не считает заключение соглашения невозможным.

"Ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон", - уточнил глава МАГАТЭ.

Также Гросси сообщил, что намерен посетить Украину и Россию и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.

За несколько дней до Нового года ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС с трех направлений. Снаряды прилетали со стороны городов Никополя и Марганца и поселка городского типа Красногригорьевка в Днепропетровской области Украины.

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