Минобороны Турции призвало Украину к немедленному прекращению огня

Анкара неоднократно подчеркивала необходимость мирных переговоров

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Об этом в среду, 11 января, рассказали в пресс-службе турецкого Минобороны.

В ведомстве подчеркнули важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе.

Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести временный режим прекращения огня в ходе спецоперации на Украине, рождественское перемирие со стороны России длилось 36 часов. Однако непосредственно после начала действия этого режима ВСУ обстреляли ДНР.

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