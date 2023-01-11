ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны Турции призвало Украину к немедленному прекращению огня

20:47
  • среда
  • 11 января 2023

Анкара неоднократно подчеркивала необходимость мирных переговоров

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Об этом в среду, 11 января, рассказали в пресс-службе турецкого Минобороны.
Медведев жёстко ответил Киеву на отказ от перемирия на Рождество

В ведомстве подчеркнули важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе.

Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести временный режим прекращения огня в ходе спецоперации на Украине, рождественское перемирие со стороны России длилось 36 часов. Однако непосредственно после начала действия этого режима ВСУ обстреляли ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.