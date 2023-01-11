Россия помогала пилотам американских самолетов при сбое системы в США

Причина сбоя до сих пор не установлена

Российские авиадиспетчеры во время сбоя в системе авиауправления США оказали необходимую помощь транзитным американским самолетам. Об этом в среду, 11 января, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Помощь оказывали Главный центр Единой системы организации воздушного движения и региональные центры системы в Санкт-Петербурге и Магадане. Они обслуживали транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в американской системе в воздухе.

Росавиация пояснила, что помощь была оказана экипажам самолетов в соответствии с принципами международной взаимопомощи, сообщается на официальном сайте Росавиации.

По последним данным, ограничения на вылеты самолетов в США уже сняты, Федеральное авиационное управление Соединённых Штатов продолжает выяснять причину сбоя компьютерной системы. Президент США Джо Байден затребовал прямой доклад о причинах случившегося после их установления.

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