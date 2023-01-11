"Люблинский треугольник" пообещал укреплять обороноспособность Украины

Президенты Литвы, Польши и Украины встретились во Львове

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, приняли декларацию, в которой Варшава и Вильнюс пообещали Киеву продолжение военной поддержки.

Лидеры трех стран, согласно документу, "подтверждают многовековые стратегические связи между Украиной, Литвой и Польшей, которые когда-то образовывали одно государство", а также "готовность в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины".

Литва и Польша пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе продолжая оказывать военную, оборонную, политическую, дипломатическую, экономическую, логистическую и гуманитарную помощь.

При этом Литва и Польша как члены НАТО выразили поддержку стремлению Украины стать членом Североатлантического альянса, а также подтвердили "полную приверженность поддержке Украины в открытии переговоров о вступлении, как только это позволят условия, с целью получения полноправного членства в ЕС", сообщает ТАСС.

"Люблинский треугольник", в который вошли Польша, Литва и Украина, был сформирован в 2020 году. Государства-члены назвали это объединение платформой углубленного сотрудничества в интересах своих стран. Ряд экспертов сразу назвал "Люблинский треугольник" ширмой для очередного антироссийского проекта.

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