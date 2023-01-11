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Британские ВМС организовали сопровождение "Адмирала Горшкова"

21:51
  • среда
  • 11 января 2023

Российский фрегат с "Цирконами" проходит через международные воды

Корабль британских военно-морских сил HMS Portland следит за проходом российского фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" через международные воды вблизи Великобритании. Об этом в среду, 11 января, рассказали в пресс-службе Королевских ВМС.
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Как заявили в британских ВМС, слежение за "Адмиралом Горшковым" с сопровождающим его танкером "Кама" осуществляет Portland со своим специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций.

Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях является рутинной деятельностью ВМС Великобритании, сообщает РИА Новости.

10 января в пресс-службе Северного флота рассказали, что экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащенного новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Российские моряки выполняли задачи во время шторма.

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Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Корабль ВМФ России
Корабль ВМФ России
Фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков"
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