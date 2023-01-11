Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара

Военные продолжают зачистку города и его окрестностей

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в среду, 11 января, заявил, что подтверждает полное освобождение Соледара в Донецкой Народной Республике.

Пригожин также рассказал, что из Соледара были выведены мирные жители. В ходе боевых действий было ликвидировано 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, сообщает РИА Новости.

Российские военные в Донецкой Народной Республике продолжают зачистку Соледара и его окрестностей. Как отметил в комментарии ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", преждевременно говорить, сколько украинских солдат могли остаться в окружении.

Военный также рассказал, что "все госпитали в Запорожской области, Днепропетровской — они реально забиты ранеными, в основном, из Соледара", а подсчитать реальное количество потерь в рядах украинских войск в боях в Соледаре сложно, поскольку командование ВСУ скрывает факты гибели своих солдат.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики рассказали, что ВС России освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска, к югу от Соледара.

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